YouTube: guardia de seguridad patea salvajemente a joven durante fiesta de Halloween [VIDEO]

Vía YouTube. Lauryn Parker planeó una noche de fiesta y diversión en una discoteca de Newcastle, en Reino Unido, pero su celebración por Halloween acabó mal. La noche del 31 de octubre tras un par de copas ella resbaló en las escaleras de la discoteca, inmediatamente el guardia de seguridad arremetió contra ella. Las patadas y los empujones la dejaron con enormes moretones como secuela.

El video de YouTube muestra que la joven se halla sentada en las escaleras que se hallan al costado del baño del establecimiento. En el acto, el guardia de seguridad hace su aparición y sin ofrecer explicación alguna empieza a golpearla y no se detiene a pesar de que Lauryn Parker no ofrece resistencia pues se acurruca en posición fetal y grita de dolor.

A pesar de los esfuerzos de los amigos de la joven el guardia de seguridad no cesa con su golpiza, según se observa en el video de YouTube. Es más, según el testimonio de la joven publicado en Facebook el empleado de la discoteca los empujó por las escaleras en venganza.

Aunque que amigas unieron fuerzas para hacer retroceder al sujeto, los golpes solo cesaron cuando otro empleado intervino.

Vale precisar que la joven compartió el video de la agresión y su testimonio a través de su cuenta personal de Facebook con el objetivo de alertar sobre la conducta del agresor y la inseguridad que se vive en el establecimiento al cual acudió.

El post en Facebook fue compartido por más de 4000 personas y narra los detalles de la agresión: “Básicamente me resbalé justo a punto de subir las escaleras y el ‘gorila’ me agarró y me tiró a las escaleras. También empujó a mi amigo por las escaleras que estaba tratando de detener, mientras me pateaba continuamente”, denuncia la joven.

Luego, precisa: “Teniendo en cuenta que era mucho más grande y mayor en comparación con nosotros. Obviamente podría haber sido mucho peor, pero ese no es el punto, esto no debería haber ocurrido en primer lugar. Definitivamente no voy a volver”.

Ella culmina contando que el gerente del establecimiento les ofreció entradas gratuitas a la discoteca por un mes, pero Lauryn Parker decidió no aceptar pues teme regresar a dicho lugar, luego de la salvaje golpiza que protagonizó.

Aquí puedes ver el video de YouTube que muestra la agresión: