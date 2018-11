Brasil: entre Escila y Caribdis

La dirigencia política brasileña parecería no haber dimensionado a cabalidad el significado del rotundo triunfo electoral de Jair Bolsonaro. El partido de derecha liberal de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ha sufrido la peor derrota en su historia y la izquierda no consigue conformar una alianza en el parlamento. El PT iniciará una campaña internacional para la liberación del expresidente Lula, condenado a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero, que los otros partidos de izquierda no apoyan. A su vez, el PT rechaza la iniciativa de tres de ellos (PCdoB, PDT y PSB) de conformar un bloque parlamentario para hacer una oposición propositiva al gobierno de Bolsonaro, con el argumento de que no puede existir oposición propositiva para un fascista.

El triunfo de Bolsonaro forma parte de la corriente mundial ultraderechista y nacionalista vigente en Europa desde que en 2002 Jean Marie Le Pen, del Frente Nacional, suplantó a Lionel Jospin, del Partido Socialista francés, para participar en una segunda vuelta electoral frente a Jacques Chirac. Desde entonces, han triunfado Viktor Orbán, en Hungría; Matteo Salvini, en Italia; el BREXIT y, en nuestro continente, Donald Trump. El común denominador es el rechazo a los migrantes, el débil crecimiento económico y la desconfianza en los órganos de gobernanza supranacionales.

Bolsonaro contó con el asesoramiento voluntario de Steve Bannon, asesor de la campaña de Trump y estratega jefe de la Casa Blanca hasta agosto del 2017. Su hijo, el también diputado Eduardo Bolsonaro, informó que el estratega ayudaría en la campaña de su padre con consejos en internet, algún análisis, interpretación de datos, esas cosas. Bannon –quien es acusado por contratar a la consultora británica de datos y análisis Cambridge Analítica, que usó 50 millones de cuentas de Facebook para propagar noticias falsas contra el Partido Demócrata y su candidata, Hillary Clinton– considera que de no ser por las redes sociales, hubiera sido cien veces más difícil que el populismo ascendiera porque no se hubiera podido contrarrestar a los medios de prensa tradicionales. Trump consiguió usarlas eficientemente. También lo hicieron Matteo Salvini –de la conservadora y nacionalista Liga italiana– y Bolsonaro, cuya campaña ha sido denunciada por difundir noticias falsas.

Bannon considera su triunfo como la salvación para un continente donde Venezuela implosiona, en Argentina gobierna el FMI y Brasil, atravesado por una imparable violencia, no consigue remontar el crecimiento, ni el 12,7% de desempleo. Dice también que Bolsonaro deberá hacer algo con el capitalismo depredador de China. Durante su campaña, el excapitán visitó Taiwán y ya dijo que China es una gran preocupación porque no está comprando en Brasil, sino que está comprando el país. El gobierno chino le recordó que era su principal socio comercial y que el mayor superávit comercial (20 mil millones de dólares en 2017) fue generado con ellos.

Bolsonaro ha sido invitado a la primera Cumbre de ‘El Movimiento’, en enero de 2019, en Bruselas. Fundada después del triunfo de Trump, se trata de un centro de coordinación que actuará a favor del movimiento nacionalista y populista de derecha en Europa.

Al igual que Trump, Bolsonaro desconfía de las instituciones internacionales y subestima las políticas contra el cambio climático. Su partido (PSL) considera que la OEA carece de credibilidad y que la ONU tiene un tinte izquierdista y globalista. Como muestra de su irrespeto por la institucionalidad, negociará bilateralmente acuerdos comerciales con países desarrollados, hecho que ha motivado que el ministro de Producción de Argentina, Dante Sica, les recuerde que forman parte del Mercosur y que esas decisiones deberán discutirse con los socios. En un escenario en el que Manuel López Obrador asumirá la presidencia de México en diciembre, Trump festeja su excelente comunicación con Bolsonaro y ha anunciado que trabajaran juntos en temas comerciales, militares y todo lo demás.❧