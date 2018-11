EEUU: Obama y Trump en campaña por comicios de este martes 6

Estados Unidos está "en una encrucijada", hasta su "carácter" como nación corre peligro, por lo que los ciudadanos deben "votar" el 6 de noviembre para superarla, alertó Barack Obama en Miami. De ese modo, el expresidente entró a tallar en las elecciones de este martes 6 de noviembre en Estados Unidos.

"Estas son las elecciones más importantes de sus vidas". Los políticos siempre dicen eso, pero "esta vez es verdad", señaló Obama en un mitin para apoyar a los candidatos demócratas en estos comicios para el Capitolio y gobernaciones.

Obama defendió una "mejor visión" de Estados Unidos que la actual, "más amable" y más "generosa", en el que la política esté al servicio de la gente. En sus manos está "hacer historia aquí en Florida" con sus votos, subrayó.

Obama criticó duramente las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump, al que no mencionó por su nombre, pero el acento lo puso en el riesgo de que millones de personas pierdan su cobertura médica si en estas elecciones los republicanos logran afianzar su poder en el Congreso.

En los últimos días de estos comicios en Estados Unidos, en los que el partido Republicano puede perder el control del Congreso, Obama pidió a la gente que no se deje engañar porque en esta parte de la campaña los republicanos se estén presentado como la "Madre Teresa" con respecto al Obamacare, el programa para que más personas tengan acceso a cuidados de salud.

La realidad, dijo, es que los billones de dólares que han recortado en impuestos a grandes corporaciones y millonarios los van a contrarrestar con recortes a los programas de salud.

Obama también fustigó a Trump en temas como inmigración y corrupción.

"Un presidente no tiene que decidir quién es estadounidense y quién no, así no funciona la Constitución ni la democracia", subrayó en referencia a los planes de Trump para retirar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Y sobre la caravana de centroamericanos que recorre México rumbo a EEUU, el expresidente descartó que se trate de una "amenaza existencial" para el país, como la presentan los republicanos y lamentó el "truco político" de enviar a miles de militares a la frontera supuestamente para frenar el paso a los inmigrantes.

Trump en campaña

A su vez, Trump asistió a un mitin en Misuri, a otro en Virginia Occidental y estuvo en Indiana, en una frenética seguidilla proselitista que continuará hasta mañana lunes. Allí apeló a dos de sus armas: el auge económico y el temor a la inmigración. "Después de reconstruir otros países, estamos reconstruyendo el nuestro", dijo en Indianápolis, donde aseguró que "un Congreso republicano significa más empleos, menos crimen".

Trump, quien llevó a la Casa Blanca trazas sin precedentes de populismo y confrontación, claramente disfruta de esta contienda.

Las cifras de empleo le dieron una gran oportunidad de alardear. "Desempleo en 3,7%. ¡Los salarios suben! Estos son números increíbles. ¡Sigan adelante, voten republicano!".

Pero aunque el presidente afirma a los cuatro vientos que Estados Unidos es una tierra de abundancia con empleos para todos, también está haciendo todo lo posible para despertar el miedo y el odio, como con la inmigración ilegal. En este tema, Trump afirma que el país se enfrenta literalmente a una "invasión" de centroamericanos.

Las encuestas apuntan a que la oposición demócrata obtendrá la mayoría al menos en la Cámara de Representantes, amenazando a Trump con bloquear sus políticas y escudriñar sus finanzas personales, altamente cuestionadas.❧

Cámara baja, Senado y gobernadores