Creían que era un detective intachable, pero en realidad fue un depredador sexual durante 14 años

Un hombre de nombre Simon Hurwood de Tesside, Inglaterra, era un detective ejemplar. Su dedicación a la carrera era superada por el amor a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, nadie sabía el horror detrás de su historia.

Según el Daily Mail, cuando se hablaba de de Hurwood sus vecinos más cercanos lo describían como un ser humano muy amable, una sonrisa y una ayudaba a cualquiera persona que lo necesitara.

En sus años de trabajo, Hurwood recibió un premio por parte de los jefes de la Policía de Cleveland, pero, detrás de ese aspecto era un hombre con terribles secretos, ya que al menos 21 colegas mujeres lo denunciaron por abuso sexual y poder.

Vale destacar que en las acusaciones las mujeres dijeron que las usó como objeto sexual durante mucho tiempo, la acosaba por correo electrónico, mensaje y a muchas las obligó a tener relaciones sexuales.

Muchas detectives mujeres se sentían presionadas por los pedidos de acoso sexual de este hombre, ya que las amenazaba con botarlas del trabajo.

"Cuando tengamos sexo será como si fuera a violarte porque así les gusta a las chicas", decía uno de los mensajes de una de las mujeres acosadas.

Las víctimas dijeron que Hurwood se obsesionaba con el color de la ropa interior y los actos sexuales que iban hacer.

Según las mujeres afectadas, también los abusos fueron físicos y verbales.

"Al menos ahora cuando me dejes c.... no vas a quedar embarazada", le habría dicho Hurwood a una mujer en gestación.

"Llegué al punto en el que me pedía que hiciera videos cuando llegara a casa y mostrara las imágenes cuando estaba desnudándome, con diferentes tipos de posiciones en las que él querría que estuviera", agregó.

El caso de Hurwood comenzó a investigarse el pasado mes de enero luego que una de las víctimas confesó todo lo que hacía el agresor.

El acosador sexual fue suspendido y arrestado, pero, por falta de pruebas el caso no pudo avanzar.

Ante las acusaciones, Hurwood negó todo y aseguró que “tenía problemas mentales”. Sin embargo, el hombre decidió renunciar el pasado 26 de septiembre.

El pasado mes de octubre fue declarado culpable de 15 casos por acoso sexual a mujeres.

En el veredicto lo calificaron como un depredador despiadado y enloquecido por el poder.