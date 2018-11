Pareja tenía ‘zoológico’ de 23 animales en una casa maloliente y con pulgas

En Inglaterra, una pareja fue acusada de maltrato animal después de ver las crueles condiciones en las que vivían los 23 animales que estaban en su casa.

David Knight y Natalie Keenan, vecinos ambos de una ciudad de Midlands del Oeste, resolvieron crear su propio zoológico privado. Para ello, adquirieron diversas especies. Entre los animales que llevaron a su casa estaban un zorro, una lechuza, un dragón barbudo e incluso, una serpiente. Además, tenían perros en el lugar. Ellos fueron víctimas de maltrato animal.

Debido a que la pareja de Inglaterra no cumplió con los pagos de la casa, el arrendatario reclamó ante las autoridades. Los oficiales ingleses fueron a revisar el lugar. Encontraron signos de descuido y maltrato animal. Si bien no había evidencia de que David Knight y Natalie Keenan golpearan a los animales, no aseaban el lugar y varios de ellos estaban infectados de plagas e infecciones a la piel.

En el lugar habían heces de perro en el piso, pollos muertos podridos cerca al lugar donde se encontraba la serpiente, y animales cubiertos de pulgas.

Los animales estaban en jaulas pequeñas, sin espacio para moverse y rodeados de ropa y suciedad. Muchos no tenían acceso al agua.

David Knight, de 41 años, se declaró culpable de cargos relacionados con la crueldad animal. Su pareja, Natalie, también admitió los delitos.

Una perra llamada Lexi, estaba en un estado deplorable. No veía, presentaba desnutrición y tenía un tumor infectado. Además, toda ella emanaba un olor desagradable.

Los animales han sido retiradas por organizaciones de Inglaterra. Algunos centros de rescate se han hecho cargo de los animalitos de la pareja. Los animales domésticos y los salvajes habían estado en poder de los esposos al menos por 3 años.

Natalie Keenan y David Knight han recibido como pena trabajo comunitario por un año.

Se encontraron búhos y loros en el lugar, rodeados de pulgas y en un espacio reducido