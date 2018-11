Hombre llora lágrimas de sangre y médicos le diagnostican hemolacria [VIDEO]

Un hombre sorprendió a los médicos al ingresar a la sala de emergencias de un centro médico en Italia mientras lloraba lágrimas de sangre. Frente a los demás pacientes, el hombre (52) no podía contener sus lágrimas y pedía ayuda médica.

Según testigos, el hombre no presentaba dolor ni alguna lesión que justificara la caída de la sangre sin embargo esta brotaba a través de sus ojos con facilidad. El hombre contó que estaba en casa cuando las lágrimas de sangre empezaron a caer -aproximadamente por dos horas- el llanto paró pero sin motivo alguno regresó, razón por la que decidió visitar el médico.

Tras analizar su caso, los médicos certificaron que la sangre no afectó su visión y que el hombre padece de hemolacria. Esta es una condición física que hace que las personas produzcan lágrimas (compuestas en su mayoría por sangre) y es considerado un síntoma de numerosas enfermedades.

Los médicos también hicieron hincapié en que el italiano no tenía ninguna herida en la zona de los ojos pero sí presentaba hemangiomas y tumoraciones benignas causadas por el crecimiento anómalo de vasos sanguíneos.

Según trascendió, el hombre fue medicado con gotas de timolol por un año y los médicos aseguraron que al término de su tratamiento el hombre no repitió un episodio parecido. Tras la difusión de su caso, el médico instó a los residentes a evaluarse constantemente y en caso presentar un cuadro de hemolacria visitar a un médico cuanto antes ya que este es un síntoma de problemas en la salud.

