Zoológico despierta indignación por foto de un camello desnutrido

En Twitter, un padre de familia compartió la fotografía de un camello del Parque Nacional para Niños y el Zoológico (Abuja), un sitio turístico muy popular en Nigeria. La leyenda que acompañaba esta imagen, solo mencionaba que habían visto al camello y el lugar donde estaba. Sin embargo, al ver al camello flaco y con infecciones en la piel, los usuarios escribieron una serie de críticas a la administración del lugar.

Los comentarios con mayor aceptación en Twitter, expresaban su molestia por las condiciones en las que estaba el animal, a pesar de Abuja es financiado por el gobierno. Otros escribieron que era un caso claro de maltrato al camello. “¿Por qué dirigir un zoológico cuando se sabe que la situación económica de nuestro país se reflejaría en los animales? Esto no es justo”, escribió uno de ellos.

Tunde Sawyerr, el usuario que subió la fotografía a Twitter aseguró que el camello se veía desnutrido y descuidado. Sin embargo, el subdirector de la vida silvestre en el zoológico de Nigeria, negó que estuviera desnutrido, tal como parecía en las imágenes.

El hombre explicó que era un camello albino y que, al ser joven, el animal estaba tratando de aclimatarse. “El camello hace unos meses sufrió una fuerte infección en la piel y era muy magro. Así que tuvimos que recoger una muestra fecal, una muestra de sangre e incluso raspar algo de la piel para determinar qué medicamento podemos usar para tratar la piel de la enfermedad”, dijo Aminu Muhammed, el encargado de los animales en el zoológico Abuja, según CNN. Además, aseguró que no era un caso de maltrato animal.

Sin embargo, admitió que el Parque Nacional para Niños y el Zoológico (Abuja) necesitaba más fondos.



Saw this former camel at the Abuja Zoo. pic.twitter.com/PuNcKs2kXq