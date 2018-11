La detuvieron porque “parecía latina” y ahora recibirá cuantiosa indeminización [VIDEO]

Una mujer naturalizada estadounidense recibirá una cuantiosa indeminización por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, luego que la institución reconociera que cometió un procedimiento injusto contra ella.

En setiembre del año pasado, Guadalupe Plascencia, fue detenida por personal del ICE ya que ellos presumieron que no contaba con la nacionalidad y por consiguiente su permanencia en el país norteamericano era ilegal. A pesar que ella exigió que se le explique el procedimiento en su contra, ninguno de los agentes le supo explicar.

“Porqué no revisan, ustedes están mal, están agarrando a la persona equivocada. (Me dijeron) ‘voltéate y estás arrestada’. (...) Te humillan, te hacer sentir que no eres nadie”, contó la afectada a Univisión.

Un especialista explicó a la citada cadena de televisión que la mujer fue víctima de lo que se conoce como ‘perfil racial’, es decir, hay un prejuicio contra ella por tener aspecto de ser proveniente de una país latinaomericano y además no hablaba inglés.

Tras la liberación de Plascencia, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) presentó en diciembre una demanda por detención injustificada contra el ICE y el Departamento del Alguacil de San Bernardino, en el estado de California.

Para evitar que el caso llegue hasta un juicio, las mencionadas instituciones acordaron pagar a la mujer un total de 55 000 dólares, de los cuales 35 mil serán asumidos por el gobierno federal, en representación del servicio migratorio, y 20 mil por la agencia del orden.