Empresario mexicano besa a periodista durante enlace en vivo [VIDEO]

La periodista Tatiana Navarro hizo público un video en Twitter, donde un hombre le da un beso en la mejilla, minutos antes de iniciar un enlace en directo para la Agencia de Noticias donde trabaja en Andorra.

El hecho ocurrió el pasado domingo mientras cubría en la Feria de Andorra la Vella y el hombre fue identificado como Gerardo Alton-Ortega, empresario de nacionalidad mexicana, CEO de la compañía Vital Digital Global y afincado en Andorra.

“No solo ha sido un ataque a mi persona, también una agresión machista por ser mujer”, mencionó la periodista, quien precisamente se define como una experta en asuntos de género.

Navarro catalogó lo ocurrido como un ejemplo más de que “para el patriarcado somos objetos” y señaló que ninguno de sus compañeros hombres podría pasar por algún acontecimiento parecido.

No solo la cadena de noticias donde trabaja Navarro mostró su solidaridad ante este acontecimiento, sino también la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Andorra (APCA), quienes condenaron lo ocurrido y se afianzan a la lucha para acabar con estas conductas.

“Basta de agresiones a las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, fueron frases que la reportera escribió en Twitter, con la intención de expresar su voz de protesta ante este tipo de hechos.

Se recuerda que durante el Mundial Rusia 2018, cuatro periodistas denunciaron acciones de este tipo, donde fueron acosadas mientras cumplían su labor informativa.

Estem fartes de veure com la gent menysprea la feina dels periodistes i avui m'ha tocat a mi. Aquest migdia, abans d'entrar a l'informatiu d' @RtvaAndorra, Gerardo Alton-Ortega, que no conec de res, m'ha fet un petó a la galta davant de la càmera per fer la gracieta. (1) pic.twitter.com/71p57dFh6k