YouTube: madres venezolanas dan a sus hijos por falta de alimentos [VIDEO]

Crisis en Venezuela las obliga a desprenderse de sus seres queridos. Decenas de madres se han visto obligadas a renunciar a sus hijos ya que no cuentan con los recursos necesarios para brindarles alimentación sana y acorde a su edad. El drama de la desnutrición infantil está en YouTube.

Vía YouTube se compartió el drama de una mujer con 3 hijos, el mayor de ellos presenta desnutrición y su madre asegura que quiere ayudarlo pero no cuenta con los medios necesarios para hacerlo. “Claro que me da miedo, que desgraciadamente mi hijo se vaya a morir porque yo quisiera ayudar a mi hijo, él me dice mamá yo no quiero estar más así y ahorita que yo estoy desempleada, imagínate. Todo se me viene arriba”, dice la madre.

En Maracaibo, la situación es igual o peor, una menor llamada Agnely (8) presenta problemas para respirar debido a que su caja toráxica se ha reducido por falta de alimentos, la menor pesa 18 kilos (60% del promedio para su edad). Mientras la observa, su abuela dice “Hay momentos que su mamá tiene para el desayuno, otras veces no tiene ya viene siendo como el almuerzo. Cómo está demasiado delgada, los médicos dicen que su caja toráxica no tienen la capacidad”.

"Aquí no hay comida, no hay agua; si no se alimenta una bien, ¿cómo iba a alimentar yo a otro bebé?", dice la mujer. Según una especialista este y otros problemas de desnutrición severa son ocasionados por falta de alimentos y no de hambre.

El drama de estos pequeños ha sido compartido en YouTube: