YouTube: mujer se reúne con su hija desaparecida luego de 14 años [VIDEO]

Leticia Martínez llevaba 14 años buscando a su hija, quien salió de Honduras en el 2004 junto a otro grupo de migrantes. La madre contó a la prensa que su Merza Martínez tuvo que abandonar su patria porque contaba con un trabajo pero que era muy mal remunerado y desde entonces no se habían vuelto a ver.

La madre dijo que la última información que tenía de Merza Yanira Martínez era que migró de Honduras hacia México pero que no volvieron a comunicarse hasta casi fines de octubre. Vía YouTube se escucha a la madre de Merza decir que su hija le escribió por redes sociales y que no quiere ilusionarse pero siente que está cerca a verla.

En el video de YouTube, la madre cuenta que viajó junto a otras mujeres para ser parte de la Caravana de Madres Centroamericanas realizada en Tapachula, México, el 24 de octubre. "Hace 10 días, por las redes sociales, ella me mandó un mensaje, pero lo sentía como una broma de mal gusto, pero ya estoy convencida que es ella", dijo Leticia Martínez.

"Ella me dijo que se quería venir para Estados Unidos, yo no le dije que no, porque yo no tenía nada que ofrecerle y le pedí que me dejara a mis nietos, que yo se los cuidaría mientras ella no estuviera. Se comunicó conmigo durante un año y medio, pero la última vez que me llamó me dijo que la habían secuestrado", agregó la madre.

El emotivo reencuentro entre madre e hija está en YouTube y puedes verlo aquí: