Niña quiso salvar a mascota de accidente y mueren los dos atropellados

En Estados Unidos, específicamente en Virginia, una niña de 12 años arriesgó su vida por salvar a su perro Cash de un fatal accidente de tránsito, sin embargo, no se contó que el final de esta historia tuviera un trágico final.

La familia de Jennarae Goodbar era un grupo que le apasionaba la caza, es por ello que durante un tiempo la menor estuvo ahorrando para comprarse una mascosta y entrenarlo para ese tipo de pasatiempo.

Goodbar adoctrinaba a Cash en el jardín de su casa ,cuando el perro se distrajo con algo a lo lejos, por lo que la mascota logró alejarse de su ama.

Sin embargo, la pequeña no vio el peligro que era cruzar una calle tan transitada y fue en busca de su perro para que no lo atropellaran, pero fue muy tarde, puesto que un conductor no vio cuando la niña cruzaba para alcanzar a su mascota y chocó a ambos.

La madre de la niña, Donna Jean Stuples, dijo que por decisión familiar Jennarae y Cash serán enterrados juntos, es por ello que actualmente abrieron una cuenta en GoFundMe para juntar dinero que le ayudará a pagar el funeral el próximo 3 de noviembre. Hasta el momento ya recaudaron 33.845$ de los 15 mil dólares que habían pedido.

"Jennarae era una niña muy bella y especial. La extrañaremos mucho. Es y será siempre una princesa. Dejó una marca en nuestros corazones que jamás será olvidada. Rezaré por su familia durante este doloroso momento”, escribió una de las vecinas de la familia, mientras que otro dijo: "Cash era su compañero y amigo. Un amor tan profundo que no tiene final".