El desesperado pedido de una joven antes de ser violada y asesinada

El hecho ocurrió en Sudáfrica, específicamente la Ciudad del Cabo luego que cuatro hombres secuestraran, violaran y mataran a una Hannah Cornelius, una joven de 21 años.

Cornelius iba a dejar a su compañero de clases, Cheslin Marsh, de 22 , en su casa, pero, en ese momento, un grupo de hombre se le acercaron, robándoles el auto y luego secuestrándolos.

En la Corte de Sudáfrica, los responsables del incidente confesaron que antes del asesinato y violación, hicieron una parada para comprar drogas y luego seguir el camino.

Luego de adquirir los estupefacientes, los hombres llevaron a Cornelius y Marsh a un lugar apartado, en donde golpear al joven hasta quedar inconsciente.

Según el Times Live, uno de los detenidos aseguró que “Hannah había dicho que podríamos tener sexo con ella, pero debíamos dejarla después de eso”.

El hombre rompió en llanto tras contar de la violación a Hannah. Aseguró que no lo quería hacer porque tenía esposa e hijos, sin embargo lo hizo y la joven no se defendió ante el ataque: "no peleó ni gritó cuando la violaron".

Geraldo Parsons dijo que la intención era solo robar el auto, puesto que estaba estacionado fuera del edificio, pero todo cambió cuando los jóvenes todavía estaban dentro del vehículo.

Luego de esa afirmación los abusadores metieron a Hannah en una maleta y la llevaron a un viñedo cercano: “sacamos a la chica del baúl y Eban se acercó la apuñaló. La sangre comenzó a derramarse. Entonces vi a Vernom llegar con una roca. Le dije que no la matara, pero le aplastó la cabeza con la piedra”, aseguró Parsons.

El compañero de Hannah había logrado reponerse, pero no le dio tiempo de avisar que la joven ya estaba muerta.

Vale destacar que la patóloga estatal, Deidre Abrahams, dijo que la violencia contra Cornelius fue tan brutal, que murió al instante.

"El cráneo está hecho de huesos muy fuertes. No es fácil que se rompa o se quiebre, a menos que se use mucho poder para romperlo. Y a ella se lo rompieron".

Actualmente, Geraldo Parsons, de 27 años y Vernon Witbooi, de 33, Nashville Julius, de 29, y Eben van Niekerk, de 28, se encuentran detenidos por el caso de asesinato y violación.