Angela Merkel anuncia que no buscará la reelección en Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció que no se presentará a la reelección en su cargo y que solamente estará hasta que este culmine en el año 2021.

“Este cuarto mandato será el último para mí como canciller de Alemania. En las elecciones federales de 2021 no me presentaré como candidata a la Cancillería, ni al Bundestag, ni me postularé a ningún otro cargo político", mencionó.

Además, Merkel declaró que tampoco se presentará a la reelección como presidenta del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU), en las elecciones que se darán en diciembre de este año.

“En el próximo congreso de la CDU de diciembre en Hamburgo no me volveré a presentar como candidata a la presidencia”, agregó.

Esto se debe a que los dos partidos de la gran coalición gobernante de Merkel en Alemania, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Social Demócrata (SPD), sufrieron derrotas electorales importantes en las regiones de Baviera y Hesse.

"Las elecciones en Baviera y Hesse deben servir como punto de inflexión para el gobierno de coalición", indicó Merkel, mencionando “tenemos que pasar la página”.

Ante lo que será el eventual inicio de una etapa política en Alemania, Friedrich Merz, expresidente del CDU, es quien se ha mostrado dispuesto a asumir la jefatura del partido.

Se recuerda que Merkel presidió la CDU desde el año 2000, mientras que se encuentra en el cargo de canciller desde el 2005, lo cual le ha permitido convertirse en una de las mujeres más poderosas de Europa y todo el mundo.