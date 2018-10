Mexicana le regaló su ombligo a su novio y ahora se arrepiente por terrible motivo

Muchas personas hacen cosas inimaginables “por amor” que terminan por sorprender a todo el mundo, es el caso de una mujer en México que le regaló el ombligo a su novio, no obstante, ahora que se terminó la relación, se arrepiente.

Se trata de Paulina Casillas Landeros, una mujer de 23 años de edad que es considerada una amante de los tatuajes y las modificaciones en su cuerpo. Cuando conoció a un joven hace un par de años quedó perdidamente enamorada y decidió regalarle su ombligo.

De acuerdo al testimonio que le dio al Daily Mail, ella tomó esa decisión ya que consideraba que esa parte de su cuerpo “nos hace más humanos” y su objetivo era “deshumanizarse a si misma de manera simbólica”, cita el diario La Tercera.

“Fue algo que hice en el impulso del momento, éramos jóvenes y estúpidos, pero así es como me sentía. Lo puse en una bolsa pequeña junto con una nota que decía ‘te quiero’, fue muy emotivo”, dijo la joven mexicana al medio inglés que se interesó por su historia.

No obstante, ahora Casillas se arrepiente de haber mutilado esa parte de su cuerpo ya que desde hace algún tiempo sufre los estragos de la modificación con terribles dolores en la zona de la operación.

Pues si bien ella se retiró el ombligo con un especialista, este le dio muy malos consejos para cicatrizar la herida de manera correcta por lo que hasta ahora no se cierra completamente. “Estaba sufriendo, pasaba días en cama, no podía levantarme o reír, y la herida de la operación se curó gradualmente, pero no 100%. Nunca se cerrará por completo”, agregó la joven.

Paulina afirma que si pudiera retroceder el tiempo no lo haría pues cuando tomó la decisión fue de manera compulsiva, sin embargo, cada vez que siente las molestias, recuerda que las cosas debe hacerlas luego de haber analizado bien la situación.

Por otro lado, la muchacha ha contado que aún mantiene contacto con su ex pareja con quien se lleva muy bien. Él aún conserva el ombligo.