Hombre acoso sexualmente a joven en subterráneo y de inmediato fue detenido

El hecho ocurrió en Argentina, cuando un hombre eyaculó sobre una mujer. La joven observó que se le acercaba en el Subte de la ciudad de Buenos Aires.

Pero el incidente no quedó ahí. La joven en la formación de la línea C del Subte de Buenos Aires, trataba de alejarse del hombre que la acosaba sexualmente, pero aún así no podía, ya que el vagón hasta muy lleno.

"Empecé a sentir que atrás mío había otra persona y cada vez se me acercaba más. Yo intentaba tirarme para adelante, sobre la chica que estaba sentada, pero todo el tiempo igual lo sentía", relató a Telefé Noticias en Argentina.

"En un momento sentí algo, pero no me podía mover porque estaba demasiado lleno. Cuando tuve un momento atiné a tocarme, me toqué y tenía todo mojado el pantalón", dijo la joven de Argentina en pánico.

La joven resaltó que el acosador sexual al parecer no sabía lo que hacía: “Enseguida lo empujé, se hacía el que no sabía”.

Los otros pasajeros que venían en el Subte de Argentina aseguraron que algo pasaba y cuando se enteraron de lo ocurrido echaron al hombre del tren y alertaron a los trabajadores.

Vale destacar que el hombre, quien era estudiante universitario, fue detenido y ayudaron a la mujer en Argentina.