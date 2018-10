NASA sorprende con imágenes de la Tierra en su misión al sol [FOTOS]

La Tierra fue fotografiada a 43 millones de distancia por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA). Esta imagen muestra al planeta azul como un punto redondo lleno de luz, rodeado de miles de estrellas y fue compartida a través de Twitter.

La imagen fue captada por la sonda espacial Parker Solar Probe, que tiene como misión aproximarse lo máximo posible al sol.

La fotografía que muestra al planeta Tierra fue compartida con sus habitantes a través de un único instrumento de transmisión de imágenes que se encuentra en la sonda solar, conocido como el ‘Imager’ o WISPR. El momento en el que la misión de la NASA captó al planeta azul fue mientras aceleraban hacia Venus. Esta maniobra sirve para generar asistencia gravitatoria.

La misión al sol captará, durante su viaje, imágenes de estructuras que se encuentren cercanas a la corona del sol. Cada uno de los telescopios apunta en diferente dirección y tienen campos de visión distintos. El telescopio interior reproduce lo captado a la derecha, y el exterior, lo registrado al lado derecho.

La protuberancia que aparecería al costado de la Tierra en la fotografía difundida por la NASA en la red social, sería la luna.

La NASA difundió a través de sus cuentas oficiales en la red social las imágenes. En una, es un panorama amplio de un espacio de la galaxia y en la otra, se amplía la imagen de la Tierra. “La tierra es el objeto brillante grande en el lado derecho de la imagen completa y si usted hace zoom, ¡usted puede incluso ver la luna asomando desde detrás de la tierra a la derecha!”, escribió en Twitter.

Hello, #ParkerSolarProbe! 👋🌎 The spacecraft took a look back at Earth on Sept. 25. Earth is the large bright object in the right side of the full image — and if you zoom in, you can even see the Moon peeking out from behind Earth on the right! https://t.co/Wwh4ONn81A pic.twitter.com/Es5gGBIpc1