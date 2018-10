Hondureños avanzan a México y Trump enviará tropasEl ultra que puede gobernar al poderoso Brasil

Luchando contra un creciente cansancio, la caravana de migrantes hondureños continúa este su periplo por el sur de México camino a Estados Unidos, donde se ha anunciado el despliegue de cientos de militares en la frontera entre los dos países. Los miles de migrantes partieron en la madrugada del municipio de Mapastepec, en el sureño estado de Chiapas. Su cuarta parada en territorio mexicano será Pijijiapan; un trayecto de siete horas caminando.

Todavía les faltan más de 3.000 km para alcanzar la frontera con EEUU, según sus cálculos, que deben recorrer en un mes y medio.❧

Doña Narcisa, de 63 años, señala la escuela de paredes azules. “Fue ahí”, cuenta. “Estábamos todos los estudiantes ahí cuando de repente: pum, pum pum”. Era el 8 de mayo de 1970. Carlos Lamarca, un guerrillero que luchaba contra la dictadura brasileña (1964-1985), se refugió en Eldorado, una ciudad al sur de São Paulo. Hubo un tiroteo. Un policía muerto. Al final, el guerrillero consiguió huir y se llevó su lucha a otra parte. Pero aquel viernes quedó en la memoria de los habitantes de Eldorado. Impresionó a todos, sobre todo a los niños. Pero más que a nadie, a un adolescente testarudo, ambicioso y larguirucho llamado Jair Bolsonaro.

Hasta ese día, Jair, que tenía entonces 15 años, descubrió la capacidad del Ejército para organizar a la sociedad civil. Empezó a tener algo claro. “Iba a salir de Eldorado porque se iba a apuntar al Ejército”, relata Narcisa.

Para cumplir su obsesión y entrar en el Ejército, el joven Bolsonaro necesitaba algo que no tenía: dinero y estudios. Para lo primero contaba con un socio: quien entonces era su mejor amigo, Gilmar Alves. “Nos compramos una caña y nos pusimos a pescar para vender: todos los días íbamos al río, hiciera frío o calor”, recuerda hoy Alves, sentado en una cafetería de Registro, un pueblo cercano a Eldorado. “Jair es una de las personas más obstinadas que he conocido. Estudiaba 24 horas al día. Todo el mundo iba a los bailes y nosotros nos quedábamos empollando. Me decía que me fuese al Ejército con él, porque los presidentes eran todos militares y él iba a ser presidente”.

Gilmar estudió Agronomía en Curitiba, y Jair entró en el Ejército. Por años, los amigos mantuvieron el contacto. “Me llamaba de vez en cuando para pedirme mi opinión”, dice. “Oye, ¿qué opinamos de la prostitución? ‘Pues mira, Jair, hay que rechazar a los que explotan a la mujer’.

La amistad se quebró el 2015, cada vez más convencido de que podía llegar a presidente. Bolsonaro habló, en una entrevista en televisión, de su amigo de la infancia. Tras décadas de proferir bravuconadas homófobas y racistas, esta vez soltó algo diferente: “Yo tengo un amigo gay, Gilmar, que vive en Registro”. Gilmar se quedó de piedra al oírlo. “Yo no soy gay”, dice. Le llamé para que me diese explicaciones”, recuerda Alves. “Y me contestó: ‘Pero si no te he llamado gay”.

Gilmar tiene muy claro cómo definir a su amigo: “Es un desequilibrado, que no piensa antes de hablar. Primero habla y luego lo trata de arreglar. Así quiere llegar a la presidencia del país. A mí me mostró algo que no conocía de él: que era un mentiroso”.

Bolsonaro salió de Eldorado para ingresar en una escuela de cadetes de la ciudad de Resende, en Río de Janeiro, a final de los setenta. En sus tiempos de teniente bisoño, Bolsonaro ya daba pistas de su personalidad.

Fue un episodio el que le dio a conocer. En 1986, con 31 años, escribió un artículo en la revista Veja en el que se quejaba de los bajos sueldos de los militares, lo que, según contaba, incentivaba a muchos cadetes a dejar la academia. Fue detenido por el texto, arrestado durante 15 días. También recibió 150 telegramas de solidaridad.

Entusiasmado por el poyo, desarrolló un plan que revela su temperamento. Según la revista, Veja, un grupo de oficiales del Ejército bajo su mando planeó, en 1987, la Operación Beco Sem Saída (Callejón sin salida), que consistía en explosionar bombas de baja potencia en cuarteles y academias militares para protestar por bajos salarios.

EL PARLAMENTARIO

Aprovechando la fama adquirida por defender las causas de los militares, consiguió ser concejal por la ciudad de Río de Janeiro en las elecciones municipales de 1988. Dos años después logró ser elegido por primera vez para un cargo nacional, como diputado por Río. Ahí ha permanecido durante seis legislaturas.

En los noventa rechazó las privatizaciones puestas en marcha por el Gobierno de Cardoso y declaró que el entonces presidente tenía que haber sido fusilado por la dictadura. Repetía que el régimen se había equivocado al no haber matado a más de 30.000 personas y que solo una guerra civil, y no el voto, cambiaría algo en el país.

Pasó por loco, histriónico, un militar tomado a broma en plena democracia. La virulencia de sus discursos antiguos es la misma que la de ahora. Propuso en campaña el fusilamiento de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT). Años antes insultó a una diputada del PT asegurando que no merecía ser violada por fea.

A pesar de ser católico, volvió a juntarse con los evangélicos y fue bautizado por un pastor en Israel. Haberse casado tres veces y tener hijos de esos tres matrimonios distintos no le ha impedido ensalzar siempre el modelo de familia tradicional y su moralidad ultraconservadora para hacerse con el crucial apoyo de los votantes evangélicos. ❧