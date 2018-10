Anciana muere en medio de tiroteo en un supermercado de Estados Unidos

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos enluta a la localidad de Jeffersontown. La policía reporta que los disparos se registraron antes de las 3:00 p.m en la tienda 9080 Taylorsville Road, cerca de la intersección de Hurstbourne Parkway.

Medios locales informan que hay varios heridos en la escena del crimen. La reportera Valerie Chinn del medio estadounidense WDRB indicó que, al menos, existe una víctima mortal.

Una anciana murió en el tiroteo en Estados Unidos luego de quedar atrapada en el fuego cruzado entre dos personas que se disparaban entre sí. Un técnico en emergencia se encontraba presente en los hechos. El hombre trató de reanimar a la mujer, pero falleció al instante.

La policía de Jeffersontown informó que el atacante fue detenido.

"Estamos sorprendidos y tristes por el incidente del tiroteo que ocurrió alrededor de las 14:30 hoy. Gracias a la rápida respuesta del Departamento de Policía de Jeffersontown, el sospechoso fue detenido y nuestra tienda está segura. Estamos cooperando con la Policía y asistiendo con su investigación. Nuestra tienda está cerrada y volverá a abrir después de que concluya la investigación. Estamos refiriendo todas las demás preguntas a la Policía”, señaló un portavoz del supermercado Kroge.

Agentes policiales de Jeffersontown y de Louisville, además de los bomberos de la localidad se hallan en el lugar.

Hasta los momentos, ninguna otra víctima fue trasladada al hospital en Kentucky. Sin embargo, los servicios de emergencia dijeron que algunos de los asistentes sufrieron lesiones múltiples.

Just talked to a man who is an EMT and was shopping and he saw two people shooting at each other and says an elderly woman was caught in the crossfire . He tried to do CPR on her, but says she died. @WDRBNews pic.twitter.com/H9SNqBVq7I