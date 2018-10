Facebook: viajó 4 horas para llevarle su pizza favorita a un enfermo de cáncer

Vía Facebook. Un repartidor recibió una llamada -como de costumbre- sin saber que el cliente al que atendía estaba a más de 360 km y que era un paciente enfermo de cáncer (en la etapa terminal). El hombre solo tenía un peculiar pedido: un mensaje o felicitación para su hijo, quien estaba en la última etapa de su enfermedad y quien soñaba con las pizzas del establecimiento estadounidense.

Al escuchar la historia de Rich Morgan, el repartidor no lo pensó dos veces y le preguntó al padre cuál era la pizza favorita de su hijo, sin embargo no prometió nada ya que Steve's Pizza no hace delivery y considerando la lejanía de la casa, la entrega era casi imposible.

Julie colgó y agradeció el gesto del hombre ya que sabía de antemano que no hacian delivery y la esperanza de que su esposo recibiera un mensaje de su pizzería favorita era solo una posiblidad. Luego de contarles todo, agradeció el tiempo y se disculpó por si estaban ocupados, según dice Julie en Facebook.

Grande fue su sorpresa cuando vio al joven frente a la puerta de su casa a las 2 de la mañana, el repartidor había manejado por más de 4 horas y llegaba con dos cajas de pizza especiales llenas champiñones y pepperoni, las favoritas de Rich. A Dalton lo importó manejar largas horas ni llegar tan tarde ya que la historia de Rich frente al cáncer lo había conmovido.

Al verlo, la familia se ofreció a pagarle un hotel o darle hospicio en casa pero Dalton se negó y explicó que debía volver a fin de completar su turno al día siguiente. “Dalton trajo a nuestra familia tanta alegría - y la mejor pizza del mundo - en un momento muy difícil. Mientras "Gracias" apenas parece adecuado - desde el fondo de mi corazón, gracias, Dalton de la pizza de Steve”, escribió en Facebook.

Puedes ver el post completo de Facebook aquí: