Se fracturó la espalda huyendo de violador y ahora correrá la maratón de Nueva York

Hace dos años, mientras huía de su atacante sexual en Tailandia, Hannah Gavios se tropezó y cayó a un precipicio de 50 metros en Tailandia. El incidente no solo la dejó inconsciente, sino también ocasionó que se fracture la columna vertebral.

De acuerdo con Hannah Gavios los médicos que la atendieron le dijeron que existía la posibilidad de que ella nunca vuelva a caminar. Asustada y sin conocer a nadie, pidió ser trasladada a su país.

Su calvario recién había iniciado

De acuerdo con Gavios, todo sucedió en un viaje que realizó en el 2016. Ella trabajaba como profesora en Vietnam, pero decidió pasar unos días en Tailandia. Un día en la playa de Railay se perdió y pidió ayuda en un establecimiento cercano para volver a su hotel.

Apai Ruangwong fue designado como su guía. En medio del camino el hombre la atacó y en su huida Gavios se cayó por el precipicio. Él la siguió y la violentó. De acuerdo con la mujer, el sujeto tras abusar sexualmente de ella huyó, pero un grupo de habitantes cercanos la encontró y la rescató. La joven denunció el hecho y el individuo fue capturado.

El agresor fue sentenciado a 10 años de prisión, pero su pena fue cambiada a solo la mitad después de declararse culpable.

En declaraciones para el New York Post, Hannah Gavios indicó que tras su traslado a Estados Unidos vio como su vida cambiaba rápidamente. “Necesitaba cuatro personas para poder levantarme. Mi madre me vio y se desmayó. Me dio miedo ver cómo mis músculos se atrofiaban y se consumían", reveló.

Tras un año de intensa terapia, Gavios afirma que ya puede caminar con ayuda de dos muletas, pero eso sí, sigue en tratamiento. Con el paso del tiempo, la joven menciona que se ha convertido en profesora de yoga y trabaja en gimnasios de escalada. "La caminata ha sido parte de mi recuperación y de encontrar paz y felicidad. . . En cierto modo, ahora me siento más segura con mi cuerpo", comentó.

Con su movilidad recuperada, la maestra apunta a participar en la maratón de Nueva York la cual se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre. "Sé que si sobreviví a ser torturada y sufrir durante tantas horas seguidas, entonces la maratón no debería ser un gran problema", enfatizó.