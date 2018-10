Facebook: adolescente defendió a su mejor amiga de robo y lo mataron

Dio su vida por la de su compañera y la historia conmueve Facebook. Valentín y su mejor amiga Valentina salieron por un helado -la noche del domingo- sin pensar que esa sería la última vez que se verían y es que los adolescentes no sospechaban que un hombre los atacaría y acabaría con la vida de uno de ellos.

Testigos dijeron que ambos paseaban juntos hasta que apareció un ladrón, quien los interceptó para robar el celular de ella pero Valentín se lo impidió y fue apuñalado en el pecho, vecinos y testigos intentaron ayudar al menor pero el adolescente estaba muy débil y murió casi en el acto.

Su mejor amiga dijo por Facebook que pese a ver el arma, el último pedido de su amigo Valentín fue que corriera y se pusiera a salvo. “No fueron dos hombres, tampoco tres, no recibió "tres puñaladas", no le dieron al corazón, fue una sola. No se llevaron el celular, ni el mio. Se llevaron su vida”, escribió en la red social.

Desde Facebook, la menor le agradeció a su mejor amigo por dar su vida por la de ella. “(...) Quiero que todo el mundo lo sepa, Valentin José Villegas se fue como un héroe, aunque muchos hubiésemos preferido que siga con nosotros. Gracias Valiente, gracias por dar tu vida por la mía, por haber sido mi mejor amigo, por quererme como a tu hermana, gracias, y ojalá que desde donde estés cuides a tu familia, y a mi”, posteó en Facebook.

La menor también recordó que cuando ambos se conocieron, él prometió protegerla y dijo que jamás se perdonará lo que le hicieron ya que él prefirió ser asesinado antes que verla herida a ella. La muerte de Valentín ha conmocionado la localidad de Yerba Buena, en Argentina.