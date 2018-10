Con 30 años comenzó a sentirse "cansada", pero en realidad se estaba muriendo

Una mujer de Estados Unidos, específicamente de Florida, comenzó a sentirse cansada por supuesto estrés, luego de cumplir 30 años en el año 2017.

Christina Ferrara que trabajaba 40 horas terminó descubriendo que tenía una enfermedad muy grave.

Los síntomas de Ferrara comenzaron a tornarse un poco raro: “me sangraban las encías” y creía que era el cepillo de dientes, además de ello, su orina empezó a tornarse oscura y pensó que era la insuficiencia de agua.

"Pensé que era solo una cruel bienvenida a mis 30 años", recordó Ferrara en Estados Unidos.

Vale destacar que los síntomas comenzaron a aumentar y la preocupación la llevó a un especialista, quien le dijo que su hígado no estaba funcionando bien.

"Sufría altos niveles de enzimas. Cuando mi médico me examinó, me dijo que tenía que ser ingresada en el hospital y que me iba a morir el fin de semana", contó Ferrara.

La piel de Ferrara comenzó a tornarse amarilla por un aumento de bilirrubina en la sangre.

En las últimas horas los síntomas de Ferrara se intensificaron y la mujer comenzó a perder el conocimiento.

"Me hicieron preguntas como dónde estaba y quién era el presidente. Las entendí todos mal. Incluso pensé que era 1997. Todo lo que sabía era que tenía miedo".

“Finalmente, pusieron a Ferrara en coma inducido y encabezó la lista de trasplantes de hígado en Florida. Sin embargo, su caso era tan alarmante que, 12 horas después, era la primera en la lista de trasplantes de su país, siendo considerada "la mujer más enferma de Estados Unidos", debido a su grave condición”.

“Literalmente, fue un milagro, tan pronto como lo puse fue como si las baterías estuvieran encendidas, explicó Ferrara, luego de que los médicos en Florida dijeron que su cuerpo había rechazado tres hígados.

Un año después de la operación, Ferrara se recupera rápida y milagrosamente.

La misma busca difundir su historia para alentar a las personas a que sean donantes de órganos.

Actualmente no está claro qué causó la insuficiencia hepática, pero se dice que está relacionado con el consumo de alcohol.