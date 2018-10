Hombre golpea a su exnovia por no volver con él y la deja hospitalizada [VIDEO]

Decir que no casi le cuesta la vida. Una mujer se encuentra hospitalizada luego de que su exnovio la golpeara brutalmente al saber que no quería volver con él. Los hechos ocurrieron dentro de un gimnasio en Antioquia, Colombia y el salvaje ataque se ha hecho viral en redes sociales.

La agresión se registró el 19 de octubre y el video ha sido duramente criticado por la forma en que el hombre reduce a la mujer y la golpea hasta que no se puede parar. Amigos de la expareja dijeron que el hombre no soportó que le dijera que no ya que ambos mantuvieron un romance por 5 años.

En la grabación se ve como ambos aparecen conversando en las escaleras del gimnasio, tras unos segundos, el hombre se pone de pie y le da los primeros puñetazos hacia la cara, ambos bajan y él la toma por el pelo por un minuto parece zafarse pero ella lo persigue y comienzan a forcejear. Una vez en el suelo, la golpea en la cabeza y la patea con fuerza hasta que por fin la deja y se va.

Tras la difusión del video por redes sociales, las autoridades de Colombia dijeron que ya han iniciado una investigación acerca de lo sucedido y añadieron que no es la primera vez que el atacante, Jaime Antonio Mesa golpeaba a su expareja, quien aún no ha sido identificada.

Vale destacar que tras el abuso, el hombre fue denunciado y la mujer deberá permanecer hospitalizada por 30 días hasta que pueda movilizarse.

El siguiente video puede herir sus susceptibilidades: