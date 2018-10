Trump aseguró que EE. UU. recortará ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala

Donald Trump cumplirá la amenaza que lanzó la semana pasada contra Honduras, Guatemala y El Salvador. Un caravana de 2 mil personas se encaminó desde un pequeño pueblo hondureño sumido en la pobreza. El presidente de Estados Unidos, alertado por la gran cantidad de inmigrantes, rechazó su llegada, aduciendo que se trataba de “criminales”.

Solicitó a los gobiernos de los países centroamericanos que detuvieran la caravana de inmigrantes, so pena de cortarles la ayuda económica. Honduras cerró el paso fronterizo, pero no pudo evitar que ingresen a Guatemala. La caravana pasó por Centroamérica e ingresó a México. Hoy Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un recorte económico.

“Guatemala, Honduras y el Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente”, afirmó a través de Twitter el mandatario norteamericano.

Pero no solo Guatemala, El Salvador y Honduras tendrán sanciones. Si bien Donald Trump había felicitado la intervención policial de México cuando la caravana de inmigrantes llegaron a la frontera, el hecho de que los hondureños hubieran podido pasar disgustó profundamente al presidente de Estados Unidos.

“Lamentablemente, parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente”, afirmó Trump en Twitter. El presidente norteamericano dijo esto después de que los inmigrantes hondureños ingresaran a México derribando una valla.

Donald Trump calificó el paso de la caravana de los inmigrantes como una “emergencia nacional”. Además, hizo un llamado para cambiar las leyes sobre la inmigración. Durante su régimen, el presidente de Estados Unidos ha sido firme en mantener una estricta política migratoria.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!