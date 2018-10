EEUU deja acuerdo nuclear y Rusia dice es ‘peligroso’

EFE y AFP. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su gobierno pondrá fin al tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por sus siglas en inglés), al acusar a Moscú de haberlo violado. “Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró”, dijo.

Medios estadounidenses adelantaron que el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, ha presionado al mandatario para salir del acuerdo, argumentando que Rusia lo ha estado violando al desarrollar un nuevo misil de crucero. El 8 de diciembre de 1987, Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan firmaron el tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance.

A su vez, Moscú consideró este domingo como un “paso peligroso” el anuncio de Trump de dejar de cumplir ese tratado firmado durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

El último dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, denunció una “falta de sabiduría” de Trump y pidió a “todos los que defienden un mundo sin armas nucleares” que convenzan a Washington de “preservar la vida en la Tierra”.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguei Riabkov, calificó esta decisión como “paso muy peligroso”. Rechazó las acusaciones. “No solo no violamos el tratado, sino que lo respetamos de la manera más estricta”, insistió. “Fuimos pacientes durante años frente a las flagrantes violaciones del tratado por EEUU”, afirmó.❧