Multimillonario más joven de África se encuentra libre tras 10 días de secuestro

Mohammed Dewji, un tanzano considerado como el multimillonario más joven de África, fue secuestrado por unos hombres armados fuera de un hotel en la ciudad de Dar es Salaam el pasado 11 de octubre.

El sábado último, a través de la cuenta de Twitter de su grupo empresarial MeTL y de la de su fundación ‘‘Mo Dewji Foundation’’, anunció que había regresado a casa a salvo. Asimismo, agradeció a Alá, sus compatriotas, a las personas que rezaron por él y a las autoridades, incluyendo la policía, por trabajar en su retorno.

De acuerdo a declaraciones de las autoridades a los medios, Dewji fue encontrado cerca de las 3:15 de la madrugada del sábado en la misma ciudad. Los agentes policiales no han ofrecido más detalles sobre el hecho, así que se desconoce quiénes lo secuestraron o si es que se llegó a pagar alguna suma de dinero por su rescate.

La noticia de su secuestro atrajo la atención no solo de su país, pero también de la prensa internacional. Su familia había ofrecido una recompensa de mil millones de chelines tanzanos (440,00 dólares americanos) por información que podría ayudar a rescatarlo.

Este hombre de negocios también ha sido un miembro del parlamento de su país durante 10 años (2005-2010). Asimismo, también se ha comprometido con donar la mitad de su fortuna a causas filantrópicas.

Según la revista Forbes, sus riquezas ascienden a 1,500 millones de dólares y es la decimoséptima personas más rica del continente Africano.



“I thank Allah that I have returned home safely. I thank all my fellow Tanzanians, and everyone around the world for their prayers. I thank the authorities of Tanzania, including the Police Force for working for my safe return.”

— Mohammed Dewji

