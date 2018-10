Meteorito lunar fue subastado por más de 600 000 dólares [VIDEO]

Un meteorito lunar de unos 5,5 kilogramos ha sido vendido al mejor postor. El viernes 19 de septiembre, la casa de subastas RR Auction en Boston vendió el impresionante meteorito por la suma de 612500 dólares a una familia.

Miembros de la casa de subastas dijeron que el objetivo era de que el meteorito llegara a una casa donde puedan valorar el hallazgo. "Nuestro raro e impresionante meteorito lunar se subastó anoche por más de 600.000 dólares y se va a un hogar digno para ser apreciado y cuidado", dijeron los trabajadores luego de haber vendido el bólido.

La pieza lleva el nombre de rompecabeza lunar ya que tiene seis piezas que encajan como un rompecabezas. Según los investigadores, este pedazo de la luna habría sido expulsado tras la colisión de un meteorito en la superficie lunar por lo que se calcula que viajó unos 4000000 kilómetros antes de llegar a la tierra.

Este meteorito es especial ya que además de provenir de la luna, su composición tiene evidencias de fusión al entrar al calor de la Tierra. Y según la casa de subastas, en el mundo solo existen un meteorito con este tipo de características.

