Profesora drogaba a alumno para poder abusar sexualmente de él

Una profesora en Estados Unidos, específicamente de la escuela New Smyra Beach en Florida se declaró culpable por drogar y abusar sexualmente a su alumno de 14 años.

Stephanie Peterson de 27 años fue acusada con los cargos de comportamiento obsceno, que involucró sexo con el menor y transmisión de material sensible, como mandarles fotos desnudas. La joven maestra podría enfrentar entre cinco y diez años de prisión.

El arresto de Peterson en Florida ocurrió el pasado mes de febrero, luego que el adolescente se lo contara todo a sus padres.

Vale destacar que Peterson esperaba la ausencia de su esposo bombero en la noche para salir a buscar a su alumno y lo llevaba a su casa para abusar sexualmente de él.

La relación duró desde el mes de noviembre del 2017 hasta enero del 2018. La mujer abuso sexualmente del adolescente en su casa, en el auto y en un granero que estaba detrás de su hogar.

La profesora también le comparaba marihuana a su alumno junto a una pipa para pudiera fumarla.

Al enterarse de que el adolescente le contó todo a sus padres, Peterson entró en pánico. La madre del menor iba a llamar a la policía.

La Fiscalía de Florida publicó una conversación entre el alumno y la profesora a través de Snapchat en donde ella le decía: "¿Así que ella planea hacer algo respecto?", refiriéndose a la madre.

"Te odio", agregó. Y le sugirió que le dijera a su madre que todo había sido un error.

"Yo sé que lo fue (un error), y no sé dónde tenía la cabeza, pero, de alguna forma, me enamoré de ti por un momento breve y no sé por qué", siguió en sus mensajes la profesora.

"Nunca seré la misma persona por eso", escribió en otro mensaje.

Además de ello le preguntó a su alumno si debería llamar a su madre para explicar lo ocurrido. También le pidió que borrara todo lo que la pudiera incriminarla.