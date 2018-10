Facebook: publica fotos de su esposa y bebé muertos para generar conciencia

Una triste historia de Facebook ha tocado el corazón de miles de personas, quienes se conmovieron al conocer la historia de Zach Kincaid, un hombre que perdió a su esposa embarazada (y a su hija aún no nacida) en un accidente de tránsito por la imprudencia de un conductor en estado de ebriedad.

La galería de Facebook retrata uno a uno el dolor de los familiares, quienes contemplan el cajón desde lejos. En la primera foto de Facebook aparece Zach junto a sus hijos, más adelante el padre sostiene en brazos al más pequeño y despiden a Krystil ante los presentes. Pero las últimas instantáneas son las más impactantes porque aparece el padre cargando a su bebé muerta mientras se la da a sus hermanos para que les de el último adiós.

Ante la prensa, el padre dijo que todo en su vida cambió el 9 de septiembre cuando un vehículo se salió del carril e impactó contra el suyo. Zach dice que escuchó todo ya que ambos hablaban por teléfono cuando el auto de Marcos Forestal impactó con el de su esposa.

“Estábamos hablando, y luego la escuché gritar", recordó. "Ese grito solo duró unos dos segundos, pero se repite en mi mente muy, muy lentamente", agregó Zach. También dijo que pese a que ambos fueron trasladados al doctor, ninguno de las dos sobrevivió el ataque y murieron en el camino.

“¿Cómo les explico a mis hijos esta injusticia? Mis hijos y yo nunca nos hemos sentido tan desechables... Mira la devastación de mi familia y me dicen que no es tiempo para el cambio. Imagina si esta era tu familia... ¿Quién va a propagar esto como un fuego salvaje? ¿Quién va a escribir a sus representantes y exigir cambios? No podemos como una sociedad mirar al otro lado. Conducir borracho es la razón”, escribió el hombre en Facebook.