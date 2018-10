YouTube: rapero desnuda a “Melania Trump” en videoclip y Casa Blanca pide boicot [VIDEO]

El escándalo rodea a la Casa Blanca tras la difusión, en YouTube, de un video que muestra a una doble de la Primera Dama realizando un baile erótico o un striptease en el Despacho Oval. El rapero I.T. es el artífice del desafiante mensaje.

Resulta evidente que la intención del clip de YouTube es sugerir que se trata de Melania Trump, ya que la protagonista se halla ataviada, únicamente, con la famosa casaca verde militar que lució en junio de este año durante su visita al centro de detención de niños inmigrantes que visitó en Texas,la misma que portaba un mensaje potente: "Really Don't Care, Do You?" (traducido como "Realmente no me importa, ¿a ti?").

El video promocional, de un minuto de duración, escenifica un claro caso de infidelidad. Las escenas muestran a Donald Trump marchándose de la Casa Blanca en el helicóptero presidencial. Luego, se ve al rapero sentado en el Despacho Oval fumando un puro y es entonces cuando llega una doble de la Primera Dama para protagonizar una danza erótica, completamente desnuda.

El cantante escribió en su cuenta el 12 de octubre, “Estimado 45, yo no soy Kanye”, que acompañaba con el vídeo. T.I. había hablado el día anterior, a propósito de la visita de West a la Casa Blanca, que era el “acto más repulsivo, vergonzoso y desesperado sobre la subasta del alma que había visto”.

¿Video de YouTube atenta contra la dignidad de la mujer?

Si bien es cierto que Melania Trump es un personaje público, vale preguntarse si resulta válida el uso de su imagen y la exposición de su “cuerpo”.

La portavoz de la Primera Dama de Estados Unidos, Stephanie Grisham, ha tuiteado a su vez preguntando retóricamente si es aceptable un video así y haciendo una llamada al boicot al rapero. La primera dama ha retuiteado el mensaje.