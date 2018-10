Horror en centro comercial: cae del tercer piso e impacta sobre una mujer

La policía londinense recibió una alerta sobre un terrible accidente en las tiendas de Stratford, en Inglaterra. Alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles 17 de octubre, hora de Reino Unido, un hombre cayó desde el tercer piso del Centro Comercial Westfield. Sin embargo, su descenso hacia el patio de comidas del lugar fue tan rápido que una compradora no pudo verlo ni esquivar su cuerpo. Él impactó encima de ella.

Tanto el servicio de ambulancias como el de policías se hicieron presentes a los minutos de que ocurriera la doble tragedia. El servicio de ambulancia de Londres aseguró a través de su portavoz que la llamada se realizó minuto antes de las cuatro de la tarde. Debido a la rápida atención de los auxiliares a cargo de emergencias de Inglaterra, ambas personas fueron inmediatamente llevadas a un centro de salud.

Se desconoce si el hombre habría saltado adrede desde el tercer piso, pero hasta ahora la policía maneja la hipótesis de que se trató de un accidente. Él cayó sobre una mujer que estaba en el patio de comidas, justo al costado de una escalera mecánica. El hecho fue visto por familias y clientes que se encontraban en el centro comercial de Londres. Se desconoce el estado en el que se encuentran actualmente.

Testigos del suceso afirmaron que el personal de emergencia tuvo que colocar una pantalla alrededor pues las personas se acercaron corriendo a verlos. Quienes estaban en el Westfield de Inglaterra a la hora el accidente aseguraron que el equipo de ambulancia no tenía prisa para sacar a los cuerpos.

El cliente aterrizó en la parte más concurrida del centro comercial conocido en Inglaterra. Se calcula que en el lugar hay 350 tiendas y tiene alrededor de 36 metros de altura.

When I am Westfield something always happens... Someone fell from the 2nd/3rd floor. pic.twitter.com/lJCXickyZF