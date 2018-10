YouTube: niña cuida de su padre parapléjico porque su madre los abandonó [ VIDEO]

China. No puede moverse por casa ni caminar de la mano con su hija pero esto no es impedimento para que la pequeña Jia Jia le demuestre su amor y cuide de él. Este es el caso de una pequeña niña, quien a diario ayuda a vestir, da de comer y hasta afeita a su papá, quien no puede moverse a causa de una accidente automovilístico. El video está en YouTube.

En el video de YouTube se ve como el hombre no puede movilizar la mitad inferior de su cuerpo y recibe la ayuda de la pequeña de 6 años para diversas tareas. Según contó el padre, no puede moverse desde el 2016 y esta inmovilidad también ha afectado a sus brazos.

Según contó el padre a un medio local, su esposa los abandonó y desde entonces Jia Jia ha sido soporte y compañera. "Me dijo un día que se iba a quedar en la casa de su madre por unos días. Pero ella nunca regresó y se llevó a nuestro hijo (mayor) con ella", dijo el padre a un medio local.

Testigos dijeron que la pequeña despierta a las 6 de la mañana para dar masajes a su padre y estimular la movilización de sus piernas. Luego le cepillas los dientes y le lava la cara, se pone el uniforme y se va a clases. "Cuidando a mi papá, no me siento cansada en absoluto", dice la pequeña.

La menor comparte el cuidado con sus abuelos, quien cuidan de su padre hasta que ella vuelve del colegio y lo ayuda a comer. La menor también hace hincapié a que la parte más difícil que le ha costado aprender es la de afeitar ya que como no tiene práctica, una vez hizo un pequeño corte a su papa."Ahora, soy muy buena afeitando la barba", dice entre risas.

Consultada sobre la ausencia de su mamá, la niña dijo que no la extraña: "No, porque no cuida a mi padre. Pero extraño a mi hermano. Era muy cercana a él. ¡Lo extraño!". La relación entre Jia Jia y su padre ha conmovido al mundo y es viral en YouTube.

El caso de Jia Jia está en YouTube y puedes verlo aquí: