Mujer ‘roba’ lugar para estacionarse a hombre y él la tira contra el suelo [VIDEO]

La visita de una mujer junto sus familiares a un restaurante acabó de la peor manera pues terminó siendo presa de la ira de un desconocido que la golpeó, empujó y arrastró de los cabellos porque sintió que ella le había ‘robado’ un espacio para estacionar su vehículo a las afueras del establecimiento comercial en los Estados Unidos.

Ocurrió este último sábado a las afueras del restaurante llamado Golden Wok, San Antonio, en el estado de Texas y todo fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Eran al promediar las dos de la tarde y como puede verse una camioneta negra se encuentra detrás de dos vehículos esperando la salida de uno de ellos hasta que finalmente uno de ellos lo hizo.

No obstante, en pocos segundos otra unidad de color azul platino tomó el espacio desocupado en el estacionamiento. Fue entonces que de este último vehículo descendió una mujer hasta la que se acercó el conductor de la camioneta para reclamarle, pero ella no le prestó atención y pasó de largo.

Preso de la frustración, el sujeto pateó un auto contiguo y en eso apareció una joven de pequeña estatura quien era la hija de la conductora del auto azul platino para recriminarle su violenta actitud y darle un puñetazo en la cara.

El furibundo hombre no se quedó quieto y tras darle unos terribles golpes en diversas partes mientras ella no podía defenderse se retiró. No obstante, la pequeña lo siguió y este nuevamente la agredió hasta tirarla contra el suelo. Los mismo hizo con la madre.

"Recuerdo que cuando me tiraron el pelo cuando me golpearon en la cara, me tiró al suelo y me dio un puñetazo", contó la joven identificada como Anjelica Lozano, según recoge el medio 13WHAM.com

"Se me acercó, me empujó y me recortó, volé por el aire y aterricé y me golpeé la cabeza. No sabía lo que estaba pasando, estaba en el suelo, me dolía la cabeza, me dolía la espalda. No sabía lo que estaba pasando", dijo Norma Lozano, madre de la víctima.

La familia puso la denuncia ante la policía, la cual ya capturó a un sospechoso, pero las investigaciones aún siguen en curso.