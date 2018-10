YouTube: Trump asegura que Putin “probablemente ordenó matar gente” [VIDEO]

En entrevista con el programa “60 minutos”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar convencido que su homólogo ruso, Vladimir Putin “probablemente” ordenó asesinatos y envenenamientos (como el del exagente doble Serguéi Skripal) pero que pese a eso “confía” en él. La conversación ha sido compartida en YouTube.

Las polémicas declaraciones se dieron cuando le consultaron si cree si Putin está involucrado en asesinatos a lo que el presidente respondió: "Probablemente lo es, sí, probablemente (..) pero confío en ellos, no es en nuestro país".

Poco después, el residente de la Casa Blanca dijo que si bien públicamente sus encuentros han sido buenos y amables, en privado es muy “duro con él”. “Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve un encuentro con él, solo los dos. Fue un encuentro muy duro y fue un encuentro muy bueno”, enfatizó el mandatario estadounidense. La entrevista dura una hora y está disponible en YouTube.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Trump no había hecho una acusación directa y que no habían pruebas de sus palabras. "El presidente de EEUU no formuló ninguna acusación directa, ni puede haber alguna que se sustente en argumentos, por no hablar ya de pruebas, en relación con el presidente de Rusia", dijo Peskov.



Vale recordar que el último encuentro público entre ambos presidentes se dio en la cumbre de Helsinki, el pasado 16 de julio. Espacio en el que hablaron a solas por más de dos horas, además al término del encuentro, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que coincidieron en que lo mejor para Rusia y Estados Unidos era mejorar sus “relaciones y diálogo”.



La entrevista fue compartida en YouTube y puedes verla aquí: