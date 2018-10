Niño metió todos los ahorros de sus padres a máquina trituradora

Estaba aburrido y decidió explorar su creatividad con lo que encontró a su paso. La travesura de Leo Belnap pasará a la historia y es que el menor de 2 años, cansado de jugar con sus típicos juguetes, decidió tomar el ahorro de sus padres -1060 dólares- y los metió a una máquina trituradora como si el papel no tuviera valor alguno.

Los padres de Leo contaron que notaron que algo faltaba en casa y tras buscar el sobre que contenía el dinero, la madre de Leo encontró los dólares rotos dentro de la máquina trituradora. La madre explicó que le había enseñado a Leo a triturar papeles para que la ayudara con su trabajo pero que no pensó que metiera el dinero a la máquina.

“Mi esposa y yo estábamos ahorrando para comprar tickets para el fútbol en efectivo. Sacamos el dinero ayer para pagarle a mi madre por la temporada... Bien, no encontrábamos el sobre hasta que mi mujer chequeó la trituradora. Yep, el niño de 2 años trituró US$1.060”, dijo el padre.

Tras ver la travesura, la madre dijo que no pudo evitar llorar y luego se rió a carcajadas porque el dinero ya estaba roto y no podían hacer nada para pegarlo. "Tan devastados y compungidos como estábamos, éste era uno de esos momentos en que sólo te pones a reír", dijo Jackee.

Pese al incidente, el menor, quien vive en Sant Lake, Estados Unidos, no fue castigado. Sin embargo no todas son malas noticias ya que existe un Programa de Recuperación de Divisas Mutiladas, lugar al que llamaron y desde donde le aseguraron que su dinero podría ser devuelto en uno o tres años ya que el proceso de verificación de dinero es complejo.

