Youtube: retrasaron vuelo porque no quiso abandonar a su ardilla [VIDEO]

En Estados Unidos, una pasajera que iba a viajar desde Orlando hasta Clevelan no pudo hacerlo y provocó que el viaje se retrasara debido a que quiso llevar consigo a su ardilla. Cindy Torok se negó a dejar abandonada a su pequeña mascota Daisy argumentando que era un animal de ‘apoyo emocional’, tal como se registró en Youtube.

La compañía Frontier fue advertida por la adulta mayor de que realizaría el vuelo en compañía de un animal terapéutico, comentó Torok en un video de Youtube. Los representantes no opusieron ninguna traba, en principio, porque no sabían que se trataba de una ardilla. La compañía que comercializa viajes en avión no permite viajar a roedores, reptiles, insectos, pájaros silvestres o animales exóticos en general.

El día del vuelo, Cindy Torok se dispuso a viajar con su pequeña ardilla y la llevó en una pequeña jaula. Cuando estaba a bordo, a punto de que el avión despegara, la tripulación se dio cuenta y se negó a trasladarla. El personal le pidió que se bajara pero ella no quiso salir. Por eso, los demás pasajeros que iban a viajar en el vuelo 1612 se vieron obligados a desembarcar. Las autoridades policiales de Estados Unidos ingresaron y se la llevaron en una silla de ruedas sin que ofreciera resistencia. En el video de Youtube se ve como ella se deja llevar y se limita a alzar un brazo en señal de protesta.

Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales. Unos pasajeros expresaron su fastidio por el retraso del vuelo y otros apoyaron que la mujer no quisiera abandonar a su animal de compañía. El video de Youtube registró una posterior entrevista con Cindy Torok en Estados Unidos, en la que comentó que su mascota Daysi la ayudaba a lidiar con su fobia a la multitud.

Asimismo, la aerolínea defendió su decisión de no llevar a la pequeña ardilla Daisy. manifestaron que los perros y gatos están permitidos para ser trasladados como animales de apoyo emocional, pero los roedores no.

