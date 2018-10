YouTube: roban a joven su colección de Legos de más de 14 años [VIDEO]

Un conocido youtuber compartió a través de su canal, un video en el que cuenta entre lágrimas que fue víctima de un doloroso robo, el cual solo afectó a su colección de Legos de Star Wars, obras de arte en las que trabajó desde el 2004 y cuyo valor llegaba sobrepasaba los 18000 dólares. El video de YouTube ya tiene más de 733 mil reproducciones.

En la grabación de YouTube, la víctima explicó que el robo se dio en su vivienda ubicada en París y que los delincuentes se llevaron en obras en las que él había trabajado por 14 años. Y que pese a tener otros valiosos objetos en casa, los delincuentes solo se llevaron parte de su gran colección de Legos.

Frustrado por la pérdida, el youtuber dijo que tras saber del hurto había llorado “toda la noche” pues además de perder dinero, los ladrones le había arrebatado una etapa de su vida. “Mi infancia ha desaparecido”, dijo.

After 14 years of @LEGO_Group collection and 8 years of @YouTube, just got huge chunk of my collection stolen. I'm stopping doing LEGOs creations. https://t.co/np0VTHcicA