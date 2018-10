NASA: la sonda Espacial Voyager 2 estaría cerca de llegar al espacio interestelar

La Administración Nacional de Aerostática y el Espacio (NASA) anunció que la sonda espacial Voyager podría estar acercándose al espacio interestelar, luego de detectar un incremento en los rayos cósmicos que se originan fuera de nuestro sistema solar.

La nave construida por astrónomos de la NASA fue lanzada en 1977, y en la actualidad está a poco menos de 11 millones de millas de la Tierra, 118 veces de la distancia de la Tierra al Sol.

Los científicos de la NASA estuvieron vigilando a la sonda, objeto espacial que desde el 2007 ha viajado a través de la capa más externa de la heliosfera (vasta burbuja que rodea al Sol y los planetas).

Mientras realizaba su amplio viaja en el espacio, el instrumento del subsistemas de rayos cósmicos del Voyager 2 midió un cinco por ciento del aumento en la tasa de rayo cósmico que impacta en la nava fabricada por la agencia espacial estadounidense.

Los rayos cósmicos son partículas de rápido movimiento que se forman lejos del sistema solar. Estos fenómenos están bloqueados por la heliosfera, por los que los especialistas esperan que Voyaver 2 mida su intensidad.

"Estamos viendo un cambio en el entorno alrededor de la Voyager 2, no hay duda de eso, vamos a aprender mucho en los próximos meses, pero aún no sabemos cuándo llegaremos a la heliopausa. Aún no hemos llegado a eso, eso es algo que puedo decir con confianza", dijo Ed Stone, científico del proyecto Voyager de la NASA.

En vista que la Nave Voyaver 2 traspase la heliosfera, se convertiría en el segundo objeto hecho por el ser humano en ingresar al espacio interestelar. El primero fue el Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977.