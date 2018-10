YouTube: comunidad indígena castiga ferozmente a mujer atrapada robando [VIDEO]

Las leyes indígenas son implacables y estrictas. Video de YouTube permite ser testigo del castigo comunitario que le aplicaron a una mujer de 35 años identificada como Tomasa Tzoc Tipaz. Ella fue acusada de robar ropa en un mercado de la localidad de San Antonio Ilotenango, Quiché, en Guatemala.

Las escenas del video de YouTube muestran que la mujer es azotada públicamente frente a una multitud enardecida. Ella recibió un total de 15 azotes con una gruesa rama de árbol, primero por su madre y posteriormente el alcalde local se encarga de culminar con el castigo.

La cosmovisión del pueblo también estuvo presente en la aplicación del castigo, pues el alcalde de Santa Cruz del Quiche, Juan Zapet explicó que se llevaron a cabo cinco azotes por la ofensa a la ‘Madre Tierra y el creador’, cinco por la ofensa al pueblo y cinco más por la ofensa a la víctima.

Tras acusarla de robar prendas en una tienda local de una comunidad indígena, ella fue obligada a colocarse de rodillas mientras una multitud la rodea y grita con furia e indignación. Humillada y adolorida, llora pero no se atreve a huir ni enfrentarse a la determinación del castigo, según se aprecia en video de YouTube.

La protagonista del video de YouTube es originaria de Chitatúl, Santa Cruz del Quiché. Apenas la capturaron fue amarrada a orillas de la Laguna de las Garzas, mientras que sus supuestos cómplices huyeron del lugar, según reporta el medio local "Knal 4 Quiché".

Los testigos narraron que ella y sus cómplices intentaron robar en un centro comercial y con ese objetivo en mente ingresaron a varias tiendas. Juan Zapet señaló que ellos demandan justicia ante la ola de robos que vive su comunidad “lamentablemente en nuestro San Antonio han venido varios a robar pero no hemos podido hacer nada", dijo, al mismo tiempo que confirmó que no la entregarían a la Policía Nacional Civil (PNC).

José Ajpop, otro líder local en San Antonio Ilotenango, afirmó que el castigo era un claro ejemplo para las personas de que no tolerarían delitos en el municipio.

Él dijo: 'El castigo parece fuerte, pero es necesario, permitimos que los niños lo vigilen para que entiendan que no deben hacer cosas malas, les pedimos a los criminales que no vengan aquí, no nos linchamos aquí'.

Aquí puedes ver el video que circula a través de YouTube y muestra el feroz castigo comunitario: