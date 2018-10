YouTube: turista indignó al alimentar a un hipopótamo con una bolsa de plástico [VIDEO]

La forma en que distintas personas se relacionan con los animales suele variar mucho, sin embargo, un hecho ocurrido en China ha llamado la atención de miles de usuarios en las redes sociales debido a un video que fue subido a YouTube. En el material audiovisual puede observarse el momento en que un turista le arroja una bolsa de plástico llena de popcorn que un hipopótamo se come de un bocado.

Ya que son conocidos los riesgos y secuelas que pueden tener los materiales de plásticos en el organismo de diversos animales, los momentos captados causaron gran indignación. Según detalla el medio RT, el hecho tuvo lugar en un zoológico del país oriental, ubicado en la ciudad de Nanchang. No está prohibido alimentar a los animales, no obstante, el turista cuya identidad no ha sido revelada aún, decidió dar un paso más allá y se atrevió a arrojarle cosas que no son aptas o específicas para el consumo en estos animales.

Todo comenzó cunado el hombre de polo blanco que aparece en el video se toma con poca seriedad la cercanía que tiene con el mamífero que se encuentra expectante en una pequeña laguna recreada por el zoológico. La persona que lo graba se ríe por momentos junto con él, que comienza a tirar de a pocos unas palomitas de maíz que el animal acoge con hambre y se las traga.

Conforme avanza el video, se observa que el hombre no tiene reparos en arrojarle la bolsa entera de plástico con el popcorn en su interior. En ese instante, el joven estalla de risas y el animal no hace otra cosa que engullir el paquete mientras se queda más calmado en su hábitat artificial dentro del recinto.

El hecho, que tuvo como fecha este último miércoles, no tardó en tener el rechazo de miles de personas en contra del maltrato animal. Además, el mismo zoológico ha detallado que el hombre ha violado las reglas del parque puesto que acercó demasiado al recinto en el que se encontraba el hipopótamo y que hasta el momento el mamífero se encuentra bien y sin complicaciones. No obstante, se ha reportado el caso a la Policía para que el sujeto sea sancionado.