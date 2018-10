Denuncian robo de centenar de tortugas bebés gigantes de Galápagos

​Un centenar de tortugas terrestres bebés habrían sido robadas del centro de crianza Arnaldo Tupiza ubicado en la isla Isabela, la más grande y más occidental del archipiélago de Galápagos. La información fue confirmada al diario El Universo por el congresista Washington Paredes, del Movimiento CREO.

“Pude hacer contacto con un alto ejecutivo dentro de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y esto (robo) sucedió la semana pasada. Están en investigaciones administrativas y la Fiscalía también está trabajando sobre el tema”, señaló el legislador.



Además, aseguró que mañana presentará un oficio este viernes al ministro del Ambiente, Humberto Cholango, para que aclare las circuntancias del hecho. “Estamos hablando de una cantidad brutal de tortugas, un robo del animal más emblemático de nuestro país como lo es la tortuga terrestre. El año pasado se llevaron pero luego lograron recuperarlas, entonces se ha vuelto un modus operandi”, afirmó.



También denunció que la seguridad en el centro de crianza de Isabela no es idónea: “La seguridad es baja, las personas se pueden meter por los pajonales o los arbustos y las cajas donde están las tortugas menores de dos años no están con candado, las tortugas de cinco años están en corrales que fácilmente se pueden brincar. No hay un control severo”.



Añadió que desde el año pasado ha denunciado que los centros de crianza de Galápagos no cuentan con los recursos suficientes para mantener a los quelonios.



No es el primer robo. Un total de 26 tortugas galápagos fueron incautadas en un operativo realizado el 17 de abril de 2017 en la carretera que une Piura con Sullana, en Perú.



Los especímenes estaban en las bodegas de un autobús de una empresa de transporte turístico internacional que cubre la ruta entre Ecuador y Perú.



Estas tortugas (Chelonoidis nigra) incautadas fueron devueltas y retornaron a su hábitat en junio pasado.



Las especies de tortugas terrestres de Galápagos están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

De su lado, el Parque Nacional Galápagos (PNG), que vigila el frágil ecosistema del archipiélago, ofrecerá este viernes su versión sobre la denuncia del congresista.



Las Galápagos, declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, deben su nombre a las grandes tortugas que la habitan.



Las reservas terrestre y marina del archipiélago, situado a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, albergan una rica biodiversidad y son consideradas como un laboratorio natural que permitió al científico británico Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies. EFE y El Universo