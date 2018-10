YouTube: denuncian que sacerdote ahogó a bebé durante ceremonia de bautizo [VIDEO]

Video en YouTube permite ser testigo del fatal desenlace de una ceremonia de bautizo en el condado de Iasi, en Moldavia. Un bebé de apenas seis semanas no soportó las sucesivas inmersiones en agua fría que un sacerdote realizó con motivo del sacramento de bautizo.

Las escenas difundidas en YouTube muestra al sacerdote Constantine Nichifor Hrestic, de la parroquia Curitius dirigiendo la ceremonia. Él sumergió al bebé por tres veces consecutivas en la pila de agua fría, según exige el rito católico.

Sin embargo, apenas veinte minutos después de la inmersión el infante comenzó a sangrar por la boca y por la nariz, tal como reportaron medios locales.

“Todos lo vimos, el sacerdote no puso su mano sobre la boca del bebé para evitar que el agua entrara como debería haberlo hecho y como lo hacen en todos los demás bautismos. Puso la mano sobre el vientre y sobre la cabeza y lo sumergió tres veces en el agua” denunció en entrevista a la televisora local Dumitru Gaidau, el padre del bebé fallecido.

Los padres del menor brindaron los primeros auxilios al infante y acudieron a un centro hospitalario cuando vieron que su bebé sangraba, pero ya no pudieron ayudarlo. La autopsia reveló que el bebé falleció de ahogamiento, ya que el párroco no tapó su boca y nariz mientras lo sumergía en el agua, según se puede observar en el video en YouTube. Ante este hecho, las autoridades ya iniciaron un proceso judicial en su contra.

La defensa de los párrocos ante la denuncia

Los representantes de la Iglesia Católica de Moldavia se defienden y demandan que la muerte del niño no se puede atribuir al bautizo y señalan que existe la posibilidad de que el fallecimiento del bebé se haya generado por ahogamiento causado por la regurgitación de la leche materna; pues el infante fue amamantado minutos antes de la ceremonia de bautizo.

"Es un gran drama. (...) No creo que deba haber una conexión con el bautismo, la inmersión en el agua bendita. Después que el sacerdote bautizó al niño, el niño tuvo reacciones comunes. Todo este tiempo, desde el momento en que los padres descubrieron que el bebé está inerte y no se mueve, duró 20 minutos ", dice la sacerdote Marian Timofte, vicaria administrativa de la Iglesia Metropolitana de Moldavia y Bucovina.

También indicaron que “el acto de bautizo, que fue realizado normalmente por un sacerdote experimentado, no tenía absolutamente ninguna conexión con la muerte del bebé. Hoy entiendo que el resultado de la necropsia ha demostrado la posibilidad de que el pequeño se haya ahogado con la leche materna regurgitada. Su madre también lo había amamantado en la iglesia antes del bautismo porque el pequeño estaba llorando ", declaró Vasile Bănescu, el portavoz del Patriarcado rumano, para la Libertad.

A pesar de los argumentos de defensa de la Iglesia, los agentes policiales abrieron un caso criminal "in rem" por el acto de asesinato culpable contra el párroco responsable de la ceremonia de bautizo que protagoniza el video de YouTube, según señaló el portavoz de la Inspección de Policía del Condado de Iasi, Anca Vijac.

"Se abrió un caso criminal porque el niño murió en condiciones desconocidas y hasta que se resuelva la situación, se abre este expediente criminal y continúan las investigaciones", argumentó Vijac.