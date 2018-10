Australia: desapareció misteriosamente y fue hallada cuatro años después en una tribu

Caso aún sin resolver. En Australia, la desaparición y posterior hallazgo de una niña han conmocionado al país. Si bien la menor ha sido encontrada con vida, las hipótesis de dónde estuvo los últimos cuatro años no dejan de aparecer. ¿Qué pasó con ella?.

A través de un comunicado, la policía australiana confirmó el hallazgo, cuatro años después, de Layla Leisha. La menor, que en la actualidad tiene 11 años, ha sido localizada en una tribu aborigen a unos 200 kilómetros de su pueblo natal, Calliope, ubicado al este de Australia. Si bien la menor ya se encuentra con su familia, autoridades siguen indagando sobre los motivos de su desaparición.

De acuerdo con la policía australiana, todo comenzó en diciembre de 2014 cuando la niña estaba bajo los cuidados de su padre Eric Shem Leisha. Al hombre le correspondía estar con ella, de acuerdo al régimen de visitas que tenía con su ex mujer.

Para la policía de Australia aquí es donde empieza lo extraño de este caso, sobre todo porque no se tiene claro el momento ni las circunstancias de la desaparición de Layla Leisha. Tras no poder encontrarla, Eric Leisha acudió con las autoridades y contó lo sucedido. Las investigaciones empezaron.

En aquel entonces, la policía tejió varias hipótesis sobre el paradero de Layla Leisha, que van desde reclutamiento de redes de trata de personas hasta su posible muerte. Sus padres y familiares pegaron afiches por las calles aledañas a su hogar con el objetivo de dar con la menor, pero nada de eso funcionó. Incluso llegaron a ir hasta la prensa, pero tampoco obtuvieron resultados.

Según el portal The Australian, el padre de la niña había hecho acusaciones muy serias en medio de las investigaciones; al punto de indicar que la menor había sido secuestrada por una red de pedofilia en la que estaría envuelta la policía y varios abogados famosos del país; sin embargo, al no aportar ninguna prueba, no fue tomado en cuenta.

En conferencia de prensa, representantes de la policía de Australia informaron que el pasado domingo 30 de septiembre una pariente de Layla vio a una niña muy parecida a la menor en la comunidad aborigen Woorabinda, en Queensland. Se puso en contacto con las autoridades, ellos acudieron al lugar y comprobaron que se trata de ella.

El The Morning Bulletin cita a Col Chapman, doctor que vio a Leisha tras su hallazgo, quien da detalles de su estado físico y de salud: "Apenas puede leer o escribir. Hay una preocupación real por su salud", comentó.

Las investigaciones de este extraño caso siguen su curso.