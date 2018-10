YouTube: Donald Trump ataca a periodista en una rueda de prensa [VIDEO]

En Youtube. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó verbalmente a la periodista de ABC News, Cecilia Vega, en medio de una rueda de prensa.

“Sé que no estás pensando. Nunca lo haces”, le dije Trump a Vega. El video ya ha viralizado en Youtube.

"Está sorprendida de que la haya elegido. Está en estado de shock", comentó Trump tras darle el turno de palabra a Vega. "No lo estoy, muchas gracias Señor presidente", le responde ella. "No pasa nada. Sé que no estás pensando. Nunca lo haces", respondió el mandatario de Estados Unidos, en el video de Youtube.

El video de Youtube también se observa como la periodista de ABC News le preguntó a Donald Trump sobre la investigación del FBI en el caso de abuso sexual que recae en el candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaug, favorito del mandatario y que lo han acusado cuatro mujeres, que ha llegado hasta el Senado.

Luego de lo ocurrido en la rueda de prensa como Trump, Cecilia, no dudo el publicar un tweet en el que decía “Una conferencia de prensa significa que puedes hacer cualquier pregunta que quieras hacer”.

A news conference means you get to ask whatever question you want to ask. #FirstAmendment