La Haya: el baile de Sebastián Piñera y el rostro caído de Evo Morales

Evo Morales, a diferencia del mandatario Sebastián Piñera, decidió asistir a la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. De poco le valió al presidente de Bolivia el optimismo inicial, pues la Corte le negó la razón. Conforme el organismo desestimaba los razonamientos que habían llevado a la administración de Morales a presentar una demanda buscando una salida al mar, la derrota se fue reflejando en el rostro del mandatario boliviano.

Al presidente de Bolivia no le quedó más remedio que aceptar el juicio que emitió la Corte. Conforme el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf iba leyendo la sentencia, el gobernante boliviano tomaba notas, probablemente para preparar una apelación. Sin embargo, al cabo de un momento comprendió que el fallo no iba a ser a su favor. Sin bien el resultado no fue unánime, la balanza se inclinó a favor del equipo de Sebastián Piñera. Fueron 12 votos a favor de Chile y 3 votos para Bolivia.

Mientras tanto, en Santiago de Chile el presidente Sebastián Piñera también recibía los resultados. Sus primeras reacciones tras escuchar el fallo de La Corte en La Haya, fueron retratadas por los fotógrafos. No se molestó en dar visos de falsa diplomacia, sino que celebró abiertamente que Chile no está, según la Corte Internacional de Justicia, en la obligatoriedad de darle una salida soberana al mar a Bolivia.

El baile de celebración de Sebastián Piñera incluyó una puya al mandatario boliviano. Lo acusó de haber creado falsas expectativas que causarían “frustración a su propio pueblo”.

Desde la oposición en Bolivia, ya están pidiendo explicaciones por el histórico fallo en la Corte de La Haya. Sin embargo, el oficialismo ha rescatado un artículo, en el que, según Evo Morales y su presidente, el organismo internacional, alienta a Bolivia a continuar con el diálogo para buscar una salida al mar.