NASA cumple 60 años y amplia sus horizontes para llegar a Marte

Ha pasado 60 años de que la Administración Nacional de Aerostática y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, impresionó al mundo al enviar a un grupo de Astronautas hacia la Luna. Hoy, cumple un año de más de aniversario como agencia espacial, y una de sus grandes metas es llegar a Marte.

La expectativa de pisar suelo marciano es cada vez una realidad, puesto que desde la agencia espacial trabajan a diario, las tecnologías de la actualidad aportan mucho en las misiones, sin embargo, la agencia ampliado los horizontes de sus misiones tripuladas hacia el cuarto planeta del sistema solar.

“La expectativa actual es que tendremos una misión humana a Marte a fines de la década de 2030, aunque el tiempo dependerá de la financiación dela financiación y de cómo se desarrollen nuestras alianzas internacionales y comerciales”, explicó Bill Barry, jefe de historiadores de la NASA.

Como se sabe, la NASA se creó con la finalidad de explorar diversos lugares que se sitúan en el amplio Universo, pero el hecho que marcó la historia de la agencia y de la humanidad fue la misión Apolo 11, cuyo trabajo puso al primer ser humano en la Luna en la década de los 50.

Recordemos que el expresidente estadounidense, Dwight Eisenhower, fue quién autorizó la creación de la emblemática agencia, luego de firma una ley para que la NASA funcionará de manera satisfactoria hasta el día de hoy.

“En 60 años hemos progresado mucho, pero el trabajo sigue siendo muy grande y estamos inspirados por nuestra historia para que nuestra labor esté a la altura de las expectativas establecidas por aquellos que nos han precedido”, finalizó Barry.

