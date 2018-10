Ecuador: Gas pimienta es permitido, dice ministra tras ataque a mujer

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, recordó que la venta de gas pimienta para defensa personal está permitida en el país, donde la agresión a una mujer en la calle desató la indignación por el ataque y la polémica, luego de que agentes la recriminaran por portar el producto para protegerse.

PUEDES VER: Agresión a una mujer en el metro de Berlín indigna a Alemania | VIDEO



En su perfil de Twitter, la ministra incluyó el fundamento normativo que permite "que se comercialice en el país el gas pimienta de defensa personal".



"Si se trata de esos aerosoles entonces no es cierto que sea prohibido su porte o uso", dijo en el mensaje que dirigió a la agredida que reveló en Twitter que un hombre le tocó una nalga en la calle y que policías metropolitanos le recriminaron por portar gas pimienta.



La ministra tildó ayer en esa red social de "terrible" la situación por la que atravesó la mujer y dijo sentirse indignada también por la reacción de los agentes metropolitanos.



La afectada, que en su perfil de Twitter se identifica como Cristina y señala ser ingeniera civil, relató la agresión sufrida cuando se cruzó con cinco sujetos mientras se dirigía a una academia de baile en la zona de Cumbayá, en un valle cercano a Quito.



"Comentaban algo y se reían, no hice caso y seguí caminando, cuando di 2 pasos literalmente uno de estos tipos se separó del grupo y se acercó a mi y de la manera más natural me agarró una nalga. Me quede fría no sabía que hacer", informó.



Reveló que generalmente cuando camina sola y por calles poco transitadas tiene gas pimienta en la mano, por lo que reaccionó y se lo roció en los ojos al agresor.



Cuando se acercaron dos policías metropolitanos, la mujer les explicó lo sucedido y "lo único que pudieron decirme fue: SEÑORITA SÍ SABE QUE NO ES PERMITIDO TENER GAS PIMIENTA. No aguante más y estallé", escribió en Twitter.



Y agregó que a la llegada de otros policías le dijeron que si quería poner una denuncia debía ir a Quito e "igual hicieron hincapié en que NO ES PERMITIDO PORTAR GAS PIMIENTA. Era la única mujer entre 7 u 8 hombres y todos estaban más preocupados porque tenía un gas pimienta que por(que) un tipo me tocó en la calle".



En un mensaje a la agredida -que este domingo bloqueó la vista pública a su cuenta de Twitter-, la ministra volvió a mostrar su solidaridad: "Lamento lo que ha sucedido".



Al asumir el cargo el pasado 3 de septiembre, Romo, una abogada y catedrática de 39 años, señaló como prioritario atender los delitos de violencia contra las mujeres, el abuso a menores, el "drama" de los desaparecidos y el de seguridad vial.



Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura de Ecuador anunció que pondría en marcha el "Plan de Justicia Nunca Más Impunidad", a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, según anunció entonces la Fiscalía.



El proyecto, basado en una ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, garantiza la atención, por parte de unidades de la Fiscalía especializadas en la materia, de denuncias durante las 24 horas sobre violencia de género.



De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura, en Ecuador cada 50 horas muere una mujer por situaciones relacionadas con la violencia de género. EFE