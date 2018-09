Siria exige retiro de fuerzas extranjeras y Corea del Norte fin de sanciones

Siria exigió en la ONU la "retirada inmediata y sin condiciones" de las fuerzas internacionales en su país para ayudar a "acabar con el terror", mientras Corea del Norte pidió el fin de las sanciones para permitir que la confianza mutua con EEUU favorezca la desnuclearización.

Siria y Corea del Norte protagonizaron este sábado la penúltima jornada de la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, que finaliza el lunes tras el descanso dominical.



Reforzado por el apoyo de Rusia y el avance del control del país por parte de las tropas del presidente Bashar al Asad, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem, exigió que las fuerzas internacionales "se retiren de inmediato y sin condiciones" de Siria, en un momento en el que, dijo, la "guerra contra el terror" toca a su fin, y debe ser posible que regresen los refugiados a sus hogares.



El ministro sirio dijo ante representantes de cerca de 200 países en la ONU que las fuerzas extranjeras se encuentran ilegalmente en suelo sirio, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, lo que "se tratará en consecuencia". "Aunque algunos países occidentales intentan politizar constantemente nuestro trabajo, siempre hemos cooperado", dijo .



"Lamentablemente, cada vez que expresamos nuestra disposición a recibir equipos de investigación objetivos y profesionales para investigar el presunto uso de armas químicas, estos países bloquean tales esfuerzos porque saben que las conclusiones no satisfarían las malas intenciones que albergan con Siria", explicó.



El ministro cree que hay fuerzas internacionales que vierten "acusaciones y escenarios para justificar una agresión contra Siria", país que vive una guerra desde marzo de 2011.



"Este fue el caso cuando Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron una agresión desenfrenada contra Siria en abril pasado, alegando que las armas químicas fueron utilizadas sin ninguna investigación o evidencia y en flagrante violación de la soberanía de Siria, el derecho internacional y la carta de la ONU", denunció.



A su juicio, "los Estados Unidos también intentaron prolongar la crisis en Siria liberando terroristas de la prisión de Guantánamo y enviándolos a Siria, donde se convirtieron en los líderes efectivos de grupos terroristas".



El conflicto armado que estalló en 2011 en Siria ha causado miles de muertos y generado millones de desplazados internos y refugiados en países vecinos, en una "devastadora situación humanitaria", según la ONU.

Desconfianza norcoreana

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong ho, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que "la continuación de las sanciones" contra su país "agrava" la "desconfianza" norcoreana, por lo que advirtió que "de ninguna manera habrá desarme sin confianza mutua" con Estados Unidos.



El ministro norcoreano quiso dejar claro que la distensión tanto con EEUU como con Corea del Sur puede no fructificar si no se levanta antes el embargo hacia su país.



"En la península de Corea, Estados Unidos insiste en la desnuclearización primero y aumenta el nivel de presión mediante sanciones para lograr su propósito de forma coercitiva, e incluso objeta la 'declaración del fin de la guerra'", lamentó el ministro, para quien "la percepción de que las sanciones" pueden llevarles a "doblegar" las "rodillas son una quimera".



"El problema es que las continuas sanciones están profundizando nuestra desconfianza", agregó.



En Corea del Norte razonan que "si la parte en esta cuestión de la desnuclearización era Corea del Sur y no EEUU, la desnuclearización del la península de Corea no habría llegado a un punto muerto".



"Por eso damos gran importancia a la construcción de confianza con EEUU para la implementación de la Declaración Conjunta. Sin confianza con los Estados Unidos, no habrá confianza en nuestra seguridad nacional y, en tales circunstancias, no hay forma de que nos desarmemos unilateralmente primero", advirtió.



El ministro norcoreano concluyó que por parte de su país "el compromiso con la desnuclearización es sólido y firme", y achacó posibles dudas en EEUU a "su política interna". EFE