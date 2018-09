Padma Lakshmi reveló que fue víctima de violación luego de un polémico tweet de Donald Trump

Padma Lakshmi, conductora y productora ejecutiva del famoso programa estadounidense "Top Chef" reveló que fue víctima de violación cuando apenas tenía 16 años. Sus declaraciones llegaron tras un polémico tweet de Donald Trump en el cual cuestionaba por qué Christine Blasey Ford no reportó inmediatamente haber sido agredida sexualmente en la década de 1980.

Sin embargo, el tweet de Donald Trump también logró movilizar a mujeres de todo el mundo, quienes bajo el hashtag #WhyIDidntReport (#PorQuéNoLoDenuncié, en español) en las redes sociales compartieron sus conmovedores casos y las razones por las cuales no se sintieron capaces de denunciar las violaciones y agresiones sexuales de las cuales fueron víctimas en el pasado.

Junto a todos estos relatos llegó la revelación de Padma Lakshmi, quien además de conducir el show televisivo en el cual chefs profesionales compiten entre sí en una serie de desafíos culinarios; también es embajadora de inmigración y derechos de las mujeres para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

Apoyada la respuesta mundial #WhyIDidntReport , escribió una columna de opinión en The New York Times en la cual señala por qué no denunció a su violador.

Así, el relato de Padma Lakshmi llegó como muestra de apoyo a las mujeres que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Brett Kavanaugh, nominado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y favorito de Donald Trump.

"He estado pensando en ese incidente en mi cabeza la semana pasada, ya que dos mujeres se han presentado para detallar las acusaciones contra Brett Kavanaugh, nominado por el Tribunal Supremo", escribió. "El viernes, el presidente Trump tuiteó que si lo que la Dra. Blasey dijo era cierto, ella habría presentado un informe policial hace años. Pero entiendo por qué ambas mujeres se guardarían esta información durante tantos años, sin involucrar a la policía ", empieza.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!